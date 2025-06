Incendio devasta minibus . Salvi baby calciatori a bordo

Panico ieri pomeriggio attorno alle 15.30 lungo la via Emilia in territorio di Montanaso Lombardo quando un minibus di una ditta privata di trasporti che aveva a bordo tre giocatori del settore giovanile dell’Inter che stavano recandosi al campo di allenamento a Milano, ha cominciato a prendere fuoco. Forse un problema al motore è stata la causa scatenante l’improvviso rogo che, in pochi minuti, ha avvolto la carrozzeria mandandola completamente in fumo.

L’autista ha vuto la prontezza di accostare sul ciglio stradale dopo aver capito che il fumo stava salendo e le fiamme sia stavano sviluppanodo. Anche i baby calciatori si sono messi in salvo senza problemi, uscendo in tutta fretta dall’abitacolo. Pochi minuti dopo, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano giunti sul posto con due mezzi. I pompieri hanno quindi iniziato le operazioni di spegnimento mentre la viabilità è stata modificata temporaneamente per far sì che tutto avvenisse in completa sicurezza.

I ragazzi dell’Inter hanno successivamente proseguito verso la loro destinazione finale dopo il trasbordo su un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale che hanno regolato il traffico.

Sempre nel pomeriggio di ieri, attorno alle 18.30, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Mulazzano in via Roncomarzo dopo che una telefonata aveva riferito di alcune sterpaglie che stavano bruciando. I pompieri sono intervenuti con il modulo per poter domare le fiamme in maniera efficace.

Poco prima, attorno alle 13, invece è scattato l’allarme per deiforti miasmi provenienti dallecantine di una palazzina di corso Mazzini a Lodi. Sul posto sono intervenuti i pompieri i quali hanno sollecitato anche l’arrivo della ditta fornitrice di gas metano per cercare di capire la fonte dei cattivi odori.