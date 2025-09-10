Anziana con Alzheimer stesa sui binari a Mantova: i carabinieri bloccano la linea e la salvano in extremis

Mantova – Una donna di 71 anni affetta dalla malattia di Alzheimer è stata salvata dai carabinieri dopo che aveva deciso di distendersi sui binari della ferrovia. Tutto è successo nel Mantovano mercoledì pomeriggio e solo il pronto intervento dei militari ha evitato che la situazione si trasformasse in tragedia.

L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando il marito della donna ha chiamato il numero di emergenza 112, segnalando che la moglie si trovava sui binari ferroviari nei pressi di via Aliano Bracci. La chiamata disperata dell’uomo ha immediatamente messo in moto la macchina dei soccorsi.

La centrale operativa ha reagito con rapidità, allertando le pattuglie dei carabinieri e contattando simultaneamente la gestione del traffico ferroviario per ottenere il blocco immediato della circolazione dei treni sulla linea Mantova-Modena.

Sul posto è giunta la pattuglia della Stazione di Porto Mantovano, che è riuscita a trovarla quasi subito: i militari hanno trovato la donna distesa sui binari e, dopo un breve ma delicato dialogo con lei, sono riusciti a convincerla ad alzarsi.

Con estrema delicatezza, i carabinieri hanno preso in braccio la 71enne e l’hanno portata in salvo, lontano dai binari. La donna, visibilmente provata dall’episodio ma fisicamente illesa, è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118. Trasportata in codice verde all’ospedale Civile di Mantova, la donna è ora sottoposta ad accertamenti medici per valutare le sue condizioni generali.