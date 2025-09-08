Furto nella chiesa di Castellucchio: quattro giovani (due minorenni) nei guai

Castellucchio (Mantova), 8 settembre 2025 – Lo scorso 12 luglio, nell’aprire la chiesa, il parroco di Castellucchio aveva dovuto constatare con profonda amarezza aveva constatato che ignoti avevano danneggiato le porte della chiesa di Sant’Andrea e dell’attiguo oratorio, entrando nei luoghi sacri dai quali asportavano alcuni oggetti liturgici.

I carabinieri davanti alla chiesa di Sant'Andrea

La denuncia

Tra sconforto e tristezza, il parroco si era rivolto ai carabinieri della Stazione di Castellucchio, i quali avevano subito avviato l’indagine partita da un attento sopralluogo. Nel frattempo, dopo qualche giorno, gli oggetti sacri asportati erano stati fatti trovare all’interno della chiesa chissà grazie alle preghiere del parroco o al senso di colpa dei ladruncoli. Oppure per entrambe.

Gli oggetti sacri trafugati dalla chiesa di Castellucchio

L’indagine

In ogni caso l’attività investigativa dei carabinieri è proseguita concentrandosi soprattutto sulle immagini delle telecamere, che hanno consentito di risalire ai presunti autori del furto sacrilego.

I quattro giovani – un 22enne di Mantova, un 17enne di Castellucchio, un 15nne di Marcaria ed una 15enne di Castellucchio – sono stati denunciati furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica di Mantova e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.