Agguato a Borgo Virgilio, giovane picchiato con tubi di ferro e lasciato in fin di vita: 4 arresti per tentato omicidio

Quattro uomini sono state arrestati per aver investito e picchiato un giovane di 28 anni fino a ridurlo in fin di vita il 23 giugno scorso a Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. Gli indagati, tre italiani e un albanese, sono stati fermati dai carabinieri nel quartiere Scampia di Napoli.

L’agguato fu particolarmente violento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i quattro indagati, a bordo di un’auto, hanno prima tentato di investire il ventottenne, residente a Borgo Virgilio, poi sono scesi dal veicolo e lo hanno circondato. A quel punto, lo avrebbero picchiato a sangue con tubi di ferro e una chiave a pappagallo per poi fuggire lasciandolo tramortito a terra.

Il giovane era stato soccorso per gravi traumi alla testa, al torace e per una frattura del setto nasale. Sulle tracce dei responsabili si sono messi i carabinieri della Radiomobile di Mantova che, grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a identificare i presunti responsabili. Insieme ai colleghi di Napoli-Scampia, li hanno arrestati venerdì 9 agosto.