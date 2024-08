Pattuglia di polizia aggredita dal branco davanti al Church 81: calci, pugni e lanci di bottiglie. Chiuso il locale

Chiuso il locale Church 81, dove una pattuglia della polizia locale era stata accerchiata e aggredita il 6 luglio da un gruppo di giovani dopo essere intervenuti perché una ressa di persone occupava la strada davanti al lounge bar.

Gli agenti erano passati in via della Chiesa Rossa notando una massiccia presenza di giovani che stazionavano al centro della carreggiata e non si spostavano dalla strada. Uno di loro si è avvicinato all’auto della pattuglia sferrando un violento calcio al veicolo.

Poco dopo, l’auto è stata presa di mira e colpita dalle persone presenti con lancio di bottiglie e di oggetti di vario genere. L’avventore che precedentemente aveva dato inizio all’aggressione, ha poi tentato la fuga a bordo di una moto con alla guida un ragazzo con il volto coperto da un passamontagna.

Gli agenti della polizia locale, che avevano richiesto il supporto di altre pattuglie, hanno cercato di bloccare il violenza, ma sono sono stati attaccati e colpiti con calci e pugni anche da una ragazza e da un terzo giovane. Questi tre, approfittando della collaborazione degli amici, si sono rifugiati all’interno del locale Church 81: ci sono voluti diversi minuti per farli uscire e arrestarli. Diversi agenti sono andati in ospedale per le ferite di diversa entità riportate a seguito delle aggressioni patite.