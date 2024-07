Bottigliate e coltellate fuori da un bar: violenta aggressione a Milano. Grave un 22enne

Milano – Il raid è scattato qualche minuto prima delle 6 di mercoledì 3 luglio. Quasi una spedizione punitiva, a giudicare dalle modalità, anche se le indagini sono appena iniziate. L'aggressione è andata in scena davanti a un bar di piazzale Cacciatori delle Alpi, in zona Quarto Oggiaro.

Colpi di bottiglia e coltellate

Stando alle prime informazioni, due giovani marocchini sono stati aggrediti da due uomini mentre si trovavano seduti ai tavolini del déhor del locale e sono stati presi a bottigliate e feriti con armi da taglio. Gli aggressori sono stati descritti dalle vittime come egiziani. Hanno portato via un orologio, una catenina d'oro e alcuni bracciali.

In ospedale

I due sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e trasportati in ospedale: il più grave, che non è ancora stato identificato, è in prognosi riservata; l'amico di 29 anni è stato accompagnato al San Carlo. Ai carabinieri del Radiomobile i due avrebbero parlato di una rapina ma sembra probabile che non fosse quello il motivo reale del blitz violento. Gli accertamenti investigativi dei militari si stanno concentrando proprio su questo aspetto.