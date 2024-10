Chi è Stefano, il milanese al fianco di Federica Petagna. Da Temptation Island al Grande Fratello? Dopo la rottura con lo storico fidanzato Alfonso maturata dopo il percorso nel programma, la giovane napoletana e il 32enne milanese si stanno conoscendo. Per la giovane partenopea, secondo recenti rumors, si starebbero per aprire le porte della Casa più spiata d'Italia. Non sarebbe la prima volta che i protagonisti del reality cult di Canale 5 diventano concorrenti (di punta) del Gf