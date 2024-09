Stefano di Temptation Island: chi è il barista milanese che (forse) farà aprire gli occhi a Federica e Alfonso

Milano – È iniziata la nuova edizione (la seconda di questa stagione) di “Temptation Island” il programma cult di Mediaset condotto dall’immancabile Filippo Bisciglia. Il pubblico non aveva ancora fatto in tempo ad “archiviare” i vecchi protagonisti (uno – Lino Giuliano – parteciperà al “Gf Vip” al via tra pochi giorni), che ecco spuntare sette nuove coppie (in crisi, ovviamente), che hanno scelto di andare in tv per mettere alla prova la loro relazione. Tra i protagonisti della prima puntata che – avevate dei dubbi? – hanno calamitato l’attenzione dei social c’è anche un milanese. Si tratta di Stefano, uno dei 26 single (13 donne e 13 uomini) che partecipano alla trasmissione.

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, con le coppie dell'edizione di settembre 2024

Stefano ha 32 anni e lavora come barista a Milano. Alto, moro e con un fisico sportivo (del resto nel programma è stato scelto come “tentatore”), ha le idee chiare. “Amo i viaggi e lo sport. Sono solare, empatico, ho carisma – ha detto presentandosi ai microfoni di Witty tv –. Un’altra caratteristica che mi riconoscono gli altri è l’intraprendenza. Non riesco a stare fermo, ho sempre idee e tiro in mezzo tutti. Sono l’anima della festa”. Per il futuro ha progetti chiari: “Tra dieci anni mi vedo con una famiglia, spero di avere dei figli – dice – e spero di essermi realizzato dal punto di vista lavorativo, perché vorrei aprire un’attività tutta mia”.

Il 32enne meneghino si è fatto conoscere perché è entrato nelle dinamiche di una delle coppie più discusse della prima puntata, quella composta da Federica e Alfonso, la coppia più giovane del programma (20 anni lei e 25 anni) ma paradossalmente la più longeva: sono insieme da 8 anni.

I social hanno subito concentrato il loro radar sulla coppia napoletana e in particolare su Federica che nel villaggio è subito sembrata rinascere. La 20enne, di professione estetista, ha spiegato senza mezzi termini “di non avere amiche” e di essersi concessa per la prima volta solo durante la trasmissione alcune cose (normalissime) come un fare un aperitivo, mettersi un bikini sgambato (acquistato di nascosto dal fidanzato) e ballare in compagnia di suoi coetanei. Insomma, a comportarsi come una normalissima ragazza della sua età.

In tutto questo è spuntato Stefano, che tra i single è stato il più attivo nell’avvicinarsi alla giovane campana. Nessun contatto “proibito” (per ora) ma il barista milanese è riuscito a strapparle un casto bacio sulla guancia e soprattutto le ha detto una cosa evidente a tutti: “Si vede che qui sei felice”. Il pubblico da casa spera che anche la presenza del 32enne milanese possa far comprendere a Federica che certi divieti e certe dinamiche in una coppia (oggi, Italia 2024) non sono semplicemente accettabili.