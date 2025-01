Cecilia Rodriguez: "Mio papà è un leone". Il ritorno a casa di Gustavo e lo sguardo la futuro

Dopo settimane di grande preoccupazione, la famiglia Rodriguez torna ad essere più serena perché, qualche giorno fa, Gustavo è tornato a casa dall'ospedale Niguarda di Milano. Non solo, le sue condizioni di salute migliorano di giorno in giorno. L’uomo, 66 anni, era ricoverato dal 5 dicembre a causa di gravi ustioni su braccia e volto riportate in un incendio in un suo capannone a Gallarate, in provincia di Varese.

Subito dopo l'accaduto, per giorni interi, la famiglia aveva mantenuto un doloroso silenzio, lasciando trapelare solo poche informazioni sulle condizioni di Gustavo. Le prime parole erano arrivate da Cecilia, poi dalla moglie Veronica Cozzani, mentre Belen e Jeremias avevano preferito non dire nulla. Solo il giorno delle dimissioni, tutte le donne di casa hanno mostrato felicità e commozione sui rispettivi social. E hanno ringraziato il personale medico che si è preso cura di Gustavo.

Nonostante il periodo difficile, ora guardano tutti al futuro con ottimismo. Il ritorno a casa segna una tappa importante nel percorso di guarigione, e il supporto reciproco è stato fondamentale per affrontare la situazione. I messaggi di affetto condivisi sui social sono stati un modo per ringraziare i fan e sottolineare quanto la vicinanza e l’amore possano fare la differenza, soprattutto nei momenti più bui.