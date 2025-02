Sarah Toscano e Matteo Berrettini: il ‘Ti amo’ da Sanremo 2025. E la risposta del tennista

Milano, 16 febbraio 2025 – Non solo musica al Festival di Sanremo 2025, ma anche risate, flirt e simpatiche dichiarazioni d’amore. Protagonisti di una divertente interazione sui social Sarah Toscano e Matteo Berrettini.

La cantante di Vigevano, 17esima nella classifica finale della 75esima edizione della kermesse musicale, in un’intervista ha scherzosamente rivelato l'amore per il tennista romano, vincitore della Coppa Davis 2024. Alla domanda: “Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?”, la 19enne ha risposto: “Ti amo”. Del resto, anche l’artista ha un passato da tennista ed è da sempre amante di quello sport, che ha anche voluto omaggiare con uno speciale look sul palco dell’Ariston durante la sua prima esibizione di ‘Amarcord’.

Il video è poi spuntato online sul profilo Instagram di ‘Stylemagazineitalia’. E Berrettini ha così colto l’occasione per commentare: “Solo perché non mi conosce…”. Immediata la risposta della cantante: “Si può sempre rimediare ahahaha”. I due hanno poi iniziato a seguirsi a vicenda mentre il popolo del web è andato in delirio.

Sarah Toscano parla di Matteo Berrettini e lui risponde (Foto Instagram StylemgazineItalia)

Gli utenti di Instagram e X si sono scatenati, apprezzando l'audacia della 19enne. “Meriterebbe la vittoria soltanto per questa giocata”, “Sarah una di noi” e “Sarah stasera può arrivare pure ultima tanto lei con questa interazione con Berrettini ha già vinto tutto”.

La Toscano risulta al momento single, mistero, invece, attorno alla vita privata di Matteo Berrettini. Dopo la chiacchierata relazione con Melissa Satta, lo sportivo ha deciso di non esporre più mediaticamente la sua sfera più intima: è stato però fotografato in diverse occasioni con Federica Lelli, ex storica del cantante Ultimo, ma al momento niente di ufficiale. Anche sui social della ragazza, il tennista non è mai apparso.