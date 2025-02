Sarah Toscano e gli Ofenbach nella serata cover di Sanremo 2025: chi sono e le canzoni più famose

Milano, 14 febbraio 2025 – Sarah Toscano ha scelto gli Ofenbach e la canzone ‘Overdrive’ per la serata delle cover al Festival di Sanremo 2025.

Nata a Vigevano, nel Pavese, Toscano è la più giovane artista in gara tra i Big (con il brano ‘Amarcord’) e la collaborazione con il duo di DJ francesi tra i più apprezzati della scena elettronica internazionale rappresenta un’importante occasione per la 19enne, che avrà modo di esprimersi in un contesto internazionale.

Gli Ofenbach, alias Dorian Lauduique e César De Rummel, sono due produttori francesi nati nel 1994 e cresciuti a Parigi. Il nome della band deriva da una storpiatura del nome Jacques Offenbach, un compositore che si palesò a casa dei ragazzi.

Compagni di scuola fin da bambini, a tredici anni iniziano a comporre musica rock, lasciandosi influenzare da Supertramp, Rolling Stones e Led Zeppelin. Nel 2016 il gruppo conosce la popolarità con il singolo ‘Be Mine’, pubblicato da Warner Francia/Big Beat. Il singolo contiene anche remix di Agrume, Antiyu e Stone Van Brooken. La canzone raggiunge la vetta delle classifiche dei singoli in Russia e Polonia.

Il 25 agosto 2017 pubblicano il singolo ‘Katchi’, un rifacimento della canzone originale (dallo stesso titolo) di Nick Waterhouse, uscita nel 2016. Il 30 marzo pubblicano il nuovo singolo ‘Party’ rivisitazione dell'omonima canzone uscita nel 2011 del polistrumentista inglese Lack of Afro che vede la partecipazione dello stesso Lack of Afro con Wax e Herbal T.

Il 16 maggio 2018 si esibiscono allo stadio Parc Olympique Lyonnais prima della finale di UEFA Europa League 2017-2018 tra Olympique Marsiglia e Atlético Madrid. Nel 2019 arriva il momento di debuttare con il loro primo album dal titolo ‘Ofenbach’. Il loro ultimo singolo di successo, ‘Overdrive’, è stato realizzato con la cantante britannica Norma Jean Martine, e sarà il brano dal sound electro-pop che proporranno a Sanremo insieme proprio a Sarah in una versione inedita. Scelta anomala, visto che ‘Be mine’ è stato il più grande successo del duo di deejay francesi, ma aspettiamoci sorprese.