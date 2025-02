Sanremo 2025, Sarah Toscano esulta alla lettura della classifica: “Il 17 è il mio nuovo numero preferito”

Sanremo, 16 febbraio 2025 – Sarah Toscano, la più giovane “Big” del Festival. Diciannove anni (è diventata maggiorenne durante il suo percorso dell’anno scorso ad Amici di Maria De Filippi) e una voce che ha saputo farsi largo sul palco dell’Ariston. La cantante lombarda ha atteso la classifica finale con trepidazione, come si vede dai social, esultando per il piazzamento finale.

La 19enne (vincitrice della passata edizione di “Amici”) si è posizionata al 17esimo posto; un risultato importante, considerando che per la cantante pavese si trattava della prima esperienza sul palco dell’Ariston, e soprattutto alla luce di una classifica a tratti sorprendente e che ha relegato nelle posizioni basse anche voci “storiche” della musica italiana (Massimo Ranieri e Marcella Bella ma anche i Modà) e artisti campioni di ascolti.

Sarah, in gara con il brano “Amarcord”, ha affrontato l’avventura a Sanremo con determinazione e spensieratezza, quella propria della sua età: “Il 17 è il mio nuovo numero preferito” ha scritto su Instagram postando una clip del momento della lettura della classfica (che ha poi incoronato Olly) da parte di Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. A concludere la prima lunga notte da finale sanremese una coppa di gelato, accompagnata da un sorriso smagliante. Del resto Sarah in questa settimana ha mostrato di avere non solo una gran voce ma anche una invidiabile presenza scenica. L’artista di Vigevano ha anche giocato con i look, suscitando molto interesse sui social, dove la giovane cantante è seguitissima.