Pietro, Anthony e Asia a Matrimonio a prima vista 2024. Che fine hanno fatto le altre coppie?

Ci sono tre lombardi (per la precisione due bergamaschi e un milanese) tra i protagonisti della nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”, il docu-reality cult da ieri disponibile su Discovery+ e da mercoledì 25 settembre in onda chiaro su Real Time. A sposarsi “al buio”, come da rodato meccanismo del programma, i lombardi Pietro De Luca (Milano), Anthony Giavarini (Bergamo) e Asia Marchesi (Milano), che sono tre dei sei protagonisti di questa edizione (insieme a loro anche la novarese Chiara Maderna, il pescarese Erik Ilardo e la romana Valentina Pangallozzi).

Tre lombardi a Matrimonio a prima vista 2024: Asia, Anthony e Pietro

Le nozze “al buio”

Chi partecipa al programma accetta di delegare la scelta del consorte a un team di esperti (Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione) che forma le coppie sulla base di – auspicate – affinità caratteriali e fisiche. I protagonisti conoscono il proprio sposo o la propria sposa solo il giorno delle nozze, quando avviene il primo incontro vis a vis. Da quel momento scatta il vero e proprio “esperimento”: le neo coppie si mettono alla prova con la luna di miele, la convivenza e l’incontro con famigliari e amici. Fino alla decisione finale: restare insieme (e sposati) o lasciarsi.

I nuovi protagonisti: Pietro, Anthony e Asia

Pietro De Luca, 37 anni da Milano. È store manager di un negozio, lavoro che ama perché gli permette di stare a contatto con le persone. Tra le sue passioni, la più grande è la musica, che compone e produce. Ama anche il calcio, la breakdance e la palestra. Ha un fratello e una sorella con i quali ha un rapporto molto forte, e in famiglia è molto legato a sua madre.

Anthony Giavari, 30 anni da Bergamo. Il Grazie al suo camion, che è un vero gioiello, ha rivoluzionato la sua vita, scegliendo di fare il camionista. Un uomo di altri tempi che si conquista giorno per giorno la sua indipendenza, ama l’ordine e il rispetto delle regole, soprattutto dentro casa sua. Tra le passioni, il trekking, la pallacanestro, la cucina e la sua moto da enduro, con la quale sfreccia nella bassa bergamasca. I suoi affetti comprendono gli amici e la famiglia. Modello di vita? Quello dei suoi genitori, si augura un matrimonio e un amore esattamente come il loro.

Asia Marchesi, 27 anni da Bergamo. Ambiziosa, si pone sempre obiettivi da superare. Attualmente impiegata, sul lavoro è sempre stata istintiva: i salti nel vuoto per crescere a livello professionale non l’hanno mai spaventata. La sua valvola di sfogo è la palestra. Tra le sue passioni: viaggiare, soprattutto da sola; tutti gli animali incondizionatamente; andare con i rollers in mezzo alla natura e perdersi nell’arte moderna. Trova nella sua famiglia un porto sicuro, coltivando un ottimo rapporto sia con sorelle, entrambe più grandi, e con la madre. Purtroppo, ha perso il padre, al quale era molto legata, durante il Covid. Crede nell’amore a prima vista così come è stato quello dei suoi genitori.

Fabio e Ilaria nello speciale "Matrimonio a Prima vista - E poi" (foto Facebook Real Time)

Chi è rimasto insieme?

Alla fine dell’edizione della primavera 2024 delle quattro coppie protagoniste in due erano rimaste insieme alla fine dei “tempi regolamentari”. In realtà, a distanza di poco tempo dalla fine del programma anche le due coppie “sopravvissute” sono arrivate alla rottura. Burrascosa, nel caso della brianzola Ilaria e del parmigiano Fabio, morbida e serena per la milanese Ilaria e Giuseppe. Si sono aggiunti ai pistoiesi Enrico e Benedetta (la “non coppia” della passata edizione, dal momento che il matrimonio di fatto tra i due non era mai iniziato) e Roberto e Stefania, che avevano deciso di lasciarsi già alla scelta finale.

Ma c’è chi ha allargato la famiglia

Se non sono mancati i fallimenti ci sono anche le storie a lieto fine ripercorrendo le edizioni del programma. Basti pensare ai capitolini Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, che non solo sono ancora insieme, ma sono anche diventati genitori di una splendida bimba. “I primi due anni dopo la trasmissione la mia vita è cambiata totalmente, proprio io che pensavo prima di Mapv che non mi sarei mai sposato e invece in poco tempo mi sono sposato due volte – ha scritto il tassista romano su Instagram pochi giorni fa -. Sembrava di stare dentro un film. E adesso Aurora. Non posso chiedere di meglio”.