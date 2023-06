Morto lo scrittore americano Corman McCarthy autore di “La Strada” e “Non è un paese per vecchi”

Il grande scrittore americano Corman McCarthy è morto oggi a 89 anni nella sua casa di Santa Fe in New Mexico. Lo ha annunciato la casa editrice Knopf.

Tra le sue opere più famose Cavalli Pazzi, il post-apocalittico La Strada per cui vinse il Pulitzer e Non è un paese per vecchi, adattato dai fratelli Coen in un film con Tommy Lee Jones, Javier Bardem e Josh Brolin, premiato agli Academy Awards.

In Italia McCarthy era pubblicato da Einaudi. Le prime opere dello scrittore erano ambientate negli Appalachi, indebitate nello stile a William Faulkner, e non è un caso che l'editor dei primi cinque libri di McCarthy a Random House, Albert Erskine, fosse stato anche il curatore di The Reveirs, l'ultimo romanzo del premio Nobel.

L'anno scorso, sfidando l'età, l'autore della Trilogia della Frontiera era tornato a scrivere dopo una lunga pausa: Il Passeggero e Stella Maris, usciti negli Usa a due mesi di distanza, erano due romanzi dalla trama intrecciata che si distaccava tematicamente e stilisticamente dall'opera precedente dello scrittore per raccontare la storia dell'amore ossessivo di Bobby e Alicia Western, due fratelli tormentati dalla legacy del padre, un fisico che aveva contribuito a realizzare la bomba atomica.

La maggior parte dei libri di McCarthy, di cui recentemente si era parlato come in odore di Nobel, erano ambientati nel Sud e nel Sud Ovest degli Stati Uniti. Molti sono stati adattati da Hollywood: oltre a Non è un paese per vecchi, La Strada è stato portato al cinema da John Hillcoat con Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee mentre Cavalli Selvaggi - il suo primo bestseller - da Billy Bob Thornton con Matt Damon e Penélope Cruz (in Italia è uscito col titolo Passione Ribelle).

Attivo nella comunità di Santa Fe, lo scrittore non frequentava il mondo letterario e mondano e in questo senso è stato definito uno degli 'invisibilì della letteratura Usa assieme a J. D. Salinger e Thomas Pynchon. Il critico Harold Bloom lo teneva in altissima stima: a suo avviso McCarthy faceva parte dei 'magnifici quattro’ della narrativa contemporanea a stelle e strisce accanto a Pynchon, Don DeLillo e Philip Roth. L'uscita dei due romanzi l'anno scorso aveva chiuso un lungo periodo di silenzio da parte dello scrittore, i cui 10 libri precedenti erano usciti con regolarità a partire dal primo, «Il Guardiano del Frutteto», pubblicato nel 1965. Nell'interregno degli ultimi anni McCarthy si era invece limitato alla sceneggiatura di The Counselor di Ridley Scott del 2013.