Arnaldo Liguori
Lecco
Valmadrera, dal palco alla montagna: Tananai al rifugio Sev Pianezzo
7 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Valmadrera, dal palco alla montagna: Tananai al rifugio Sev Pianezzo

L'artista milanese, reduce dal Milano Summer Festival, si è concesso una domenica ai Corni di Canzo

Tananai al rifugio Sev Pianezzo

Valmadrera (Lecco), 7 settembre 2025 – Dai palchi e dalle folle di piazze e palazzetti e e dalle vette dalle classifiche musicali, all'altezza e alla tranquillità delle montagne. Tananai oggi è stato avvistato, e fotografato, al rifugio Sev Pianezzo di Valmadrera.

Il cantautore milanese, al secolo Alberto Cotta Ramusino, 30 anni, ha deciso di cambiare scenario e aria. Reduce dal concerto al Milano Summer Festival di venerdì sera, e prima della trasferta a Caserta per la chiusura del suo tour estivo, per rilassarsi, ricaricare le batterie e una domenica diversa dal solito, ha scelto i Corni di Canzo e un palco naturale tra lago di Como, città dei Promessi sposi, cioè Lecco, Grigne e Resegone che si vedono dal rifugio.

Per raggiungere il rifugio, a 1.276 metri di quota, c'è voluta una scarpinata di oltre due ore, ma ne è valsa la pena, per lui, per i volontari della Società escursionisti valmadreresi che lo gestiscono e per tutti gli appassionati di montagna che ha incontrato e a cui non si è sottratto, concedendo selfie, qualche autografi e strette di mano. 

© Riproduzione riservata