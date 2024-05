Manuel Agnelli: a X Factor torna il giudice che ha vinto senza vincere, con i Maneskin

Milano – Il ritorno di Manuel Agnelli è una delle (tante) novità della nuova edizione di X Factor. Oggi sono stati ufficializzati i nomi dei quattro giudici del talent show di Sky: oltre al cantante degli Afterhours ci saranno Achille Lauro e altri due artisti milanesi, Jack La Furia e Paola Iezzi. A condurre una delle leggende della musica italiana: Giorgia, al suo debutto come presentatrice.

L’unico “veterano” della trasmissione è proprio Manuel Agnelli, il cui ritorno in passato è stato spesso invocato dai fan della trasmissione. E proprio sul profilo Instagram di X Factor non si contano i messaggi di bentornato. “Ci sei mancato come l'aria”, “Finalmente si torna a parlare di musica”, “Bello sapere che torna un giudice fortemente competente”: sono solo alcuni dei commenti dei follower.

Agnelli ha preso parte alle edizioni dal 2016 al 2018 ed è tornato tra il 2020 e il 2021. Non ha mai vinto X Factor come giudice ma in realtà il più grande trionfo della storia del talent show deriva proprio dalle sue intuizioni: è stato lui a credere per primo nei Maneskin. Il gruppo capitanato da Damiano fu battuto al fotofinish da Lorenzo Licitra (Mara Maionchi) ma la storia della band parla da sé. Un legame, quello con il gruppo romano, celebrato anche al Festival di Sanremo, quello del trionfo con “Zitti e buoni”. Agnelli fu protagonista con i Maneskin di una infuocata esibizione nella serata dei duetti.