Madame, macchina rubata a Milano e appello ai fan: “Offro una cena a chi la ritrova”

Milano – Disavventura milanese per la cantante Madame, la cui macchina è stata rubata nel capoluogo lombardo, finito più di una volta nel mirino di vip e follower per problemi di sicurezza, criminalità e ordine pubblico. In questo, caso, però, l’artista 23enne non fa polemica, la prende con una certa filosofia e chiede aiuto ai suoi fan tramite una storia pubblicata su Instagram: “Ciao amici! Mi è stata rubata la macchina a Milano, è una Golf grigia scura. Se per caso qualcuno dovesse trovarla per cortesia non esitate a scrivermi in dm".

Questo l'appello social di Francesca Calearo, in arte Madame, che promette di offrire una cena a chi la ritrova. L'interprete di Sciccherie, Voce e Il bene nel male fa però una richiesta ai suoi follower: "Raga niente ca**ate o falsi avvistamenti perché è di cattivo gusto".