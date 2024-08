Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti sul lago di Garda? “Visita al Vittoriale e cena in un ristorante locale”

Gardone Riviera (Brescia), 21 agosto 2024 – Tappa sul lago di Garda nelle vacanze estive di Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti? Dopo settimane in giro per l’Italia – la coppia ha navigato su uno yacht che ha fatto la spola tra le mete più classiche come Portofino, la Costa Smeralda e la Costiera Amalfitana – sembra proprio che ieri, lunedì 19 agosto, abbiano scelto di godersi una giornata nella terra di origine della modella. Sì, perché la top model, classe 1988, è cresciuta a Inzino, frazione di Gardone Valtrompia.

La prima indiscrezione è arrivata dalla pagina Facebook “Sei di Gardone Riviera se”: L'attore Leonardo Di Caprio in visita al Vittoriale e presso un ristorante locale. Anche questo fa crescere la fama internazionale di Gardone Riviera”. Immediati e numerosi i commenti degli appartamenti al gruppo social, incuriositi dalla notizia.

Di Caprio e Ceretti sarebbero, dunque, arrivati al Vittoriale degli Italiani verso le 20, cioè subito dopo l’orario di chiusura al pubblico. I due ospiti sarebbero stati accompagnati in una visita privata alla casa-museo, che fu il buen ritiro del poeta Gabriele D’Annunzio fino alla morte nel 1938 e ora è una famosa meta del turismo gardesano. Dopo un paio d’ore al Vittoriale, la cena in un noto ristorante del paese. Le voci (non confermate) portano tutte al Lido 84, sempre a Gardone Riviera, una delle stelle più luminose della ristorazione bresciana. E chissà che non abbiano passato la notte nel casale che la modella ha in Franciacorta.

Ma qualche foto a conferma del gossip? In Rete non c’è nulla, la coppia avrebbe chiesto e ottenuto discrezione dal presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri. Il quale però, contattato da Bresciaoggi, non avrebbe negato: “Era una visita privata la sua che abbiamo cercato di coprire in tutti i modi, ma evidentemente qualcosa non è andato troppo bene”.

E dopo questo ennesimo avvistamento, è ormai quasi certo che tra Di Caprio e Ceretti la storia si stia facendo seria, nonostante l'ormai celeberrima ritrosia dell’attore a chiudere le sue storie d'amore quando si fanno troppo importanti. La prima volta in cui sono stati paparazzati insieme risale all'estate 2023, poi ci sono state altre fotografie durante l’autunno e l’inverno. E anche in questi mesi estivi gli scatti non sono mancati.