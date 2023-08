Vittoria Ceretti, gelato con Leonardo Di Caprio a Santa Barbara: chi è la modella bresciana

Lei è una modella bresciana – è cresciuta a Gardone Valtrompia – nota anche per aver calcato il palco del festival di Sanremo nel 2021 come coconduttrice. Lui è “semplicemente” una leggenda di Hollywood.

Sui social e sul web – dalle pagine di gossip ai siti di spettacolo – rimbalzano da qualche ora le fotografie che ritraggono insieme a Los Angeles (e dove sennò...) Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti. I due, per la precisione, sono stati avvistati a Santa Barbara, località della costa a 150 chilometri circa dalla città degli angeli, nel corso di una passeggiata. Di Caprio (che, ligissimo, indossa ancora una mascherina anti-Covid) e Ceretti si sono concessi un break dalla canicola che sta picchiando duro anche negli Stati Uniti, godendosi un gelato e un caffè freddo shakerato.

Chi è Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti con Amadeus

Il protagonista di Titanic, Shutter Island e decine di altre pellicole di successo non ha certo bisogno di presentazioni. Meno nota al grande pubblico, invece, è Vittoria Ceretti.

Classe 1998, modella di professione, è cresciuta a Inzino, frazione di Gardone Valtrompia. Nel 2012 ha partecipato al concorso Elite model look. Nel 2014 ha debuttato in passerella, sfilando per Dolce e Gabbana e altri noti marchi. Fra le sue medaglie nel mondo del fashion l’aver prestato il volto alla campagna autunno-inverno di Giorgio Armani nel 2016 e l’essere comparsa di diverse edizioni di Vogue. Nel 2021, infine, l’apparizione in tv, a fianco di Amadeus, come coconduttrice della terza serata del festival di Sanremo

Capitolo vita privata: dopo essere stata legata al rapper Tony Effe, componente della crew romana Dark Polo Gang, nel giugno del 2020 si è sposata a Ibiza con Matteo Milleri, dj e producer italo-americano. Il matrimonio fra i due, secondo i siti di gossip più accreditati, sarebbe già terminato.

Una coincidenza che, combinata agli scatti di Santa Barbara, sta già facendo sognare gli appassionati di “spetegulès”: Vittoria è il nuovo amore di Leonardo Di Caprio? Per ora, ovviamente, non c’è alcuna conferma e difficilmente arriverà nei prossimi giorni. Ma il gossip, si sa, è un po’ come il calcio mercato: impossibile porre limiti alla fantasia.