Gustavo Rodriguez, il ritorno sui social: la prima foto dopo l’incendio e le dimissioni dall’ospedale. “Luna e il nonno di nuovo come prima”

Milano, 24 marzo 2025 – Gustavo Rodriguez riappare sui social dopo l’incendio in cui è rimasto coinvolto lo scorso 5 dicembre. La moglie del 66enne, Veronica Cozzani, ha pubblicato una fotografia che lo immortala insieme alla nipote Luna (figlia di Belen e Antonino Spinalbese) e accanto la didascalia: “Luna e il nonno di nuovo come prima” e due cuoricini rossi. Uno scatto molto dolce, nel quale si nota la fasciatura alla mano sinistra dell’uomo, segno che quella parte del corpo è stata tra le più colpite e ancora bisognose di cure.

Gustavo Rodriguez e la nipote Luna, figlia di Belen Rodrigue e Antonino Spinalbese (Foto Instagram Veronica Cozzani)

Appena l’istantanea è stata postata, sono stati numerosi i commenti dei follower, felici di ritrovare Gustavo. “È un piacere vederla nuovamente, le auguro le cose migliori”, scrive un utente. Seguita da un altro: “Che bello rivedere nonno Gustavo che coccola Luna” e “Sono contenta che Gustavo stia meglio”. Immancabili i ‘mi piace’ delle figlie Belen e Cecilia.

Il 66enne argentino era uscito dall’ospedale Niguarda di Milano lo scorso 5 gennaio, ma fino ad oggi aveva preferito non mostrarsi sui social. Nel nosocomio era rimasto un mese, dopo aver riportato gravi ustioni agli arti e al viso, a causa del rogo avvenuto in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese.

L’edificio industriale ospita all’interno varie attività, l’uomo aveva in uso uno spazio come deposito di materiale vario, c’erano anche giocattoli. Sembra che l’uomo arrivasse di frequente nel suo magazzino, dove trascorreva buona parte della giornata.