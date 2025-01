Cecilia Rodriguez, dalla grande paura al sollievo: “Mio papà Gustavo fuori pericolo, la cosa più bella di questo 2025”

Milano, 16 gennaio 2025 – Traspaiono gioia e sollievo dalle parole di Cecilia Rodriguez, che nelle scorse ore ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram. Tra i primi quesiti posti dai “seguaci” una domanda sulle condizioni di papà Gustavo Rodriguez, rimasto gravemente ferito in un incendio in provincia di Varese, il 5 dicembre scorso. “Mio papà sta molto bene – ha detto Cecilia Rodriguez in una storia -. Ovviamente continua con tutte le sue cure, le medicazioni, le terapie. Soprattutto la fisioterapia per la mobilità delle mani ma ora sta bene. E sono molto contenta, siamo tutti molto più sereni in famiglia”. Subito dopo Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, ha postato una foto di lei e il padre il giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser. “La cosa più bella di questo 2025? Che mio papà sia fuori pericolo”.

Il 3 gennaio scorso Cecilia Rodriguez aveva accompagnato suo padre fuori dall’ospedale Niguarda di Milano. Gustavo Rodriguez, padre anche di Belen e Jeremias, è stato dimesso dopo un mese di ricovero, dovuto alle gravi ustioni che ha riportato a seguito di un incendio in uno dei suoi capannoni a Gallarate. Fuori dalla struttura era stato accompagnato, oltre che da Cecilia, dalla moglie Veronica Cozzani. Dopo settimane di paura e timore, per quella che nelle prime ore sembrava una situazione disperata, il sollievo: “Sta bene”.