Filippa Lagerback e la sorpresa (da sogno) di Daniele Bossari e della figlia Stella: “Non ne sapevo nulla, è un caldo abbraccio dei miei amori”

“Non sapevo nulla di questo viaggio, che arriva come un caldo abbraccio dai miei amori”. Con queste parole e con un video che immortala delle spiagge meravigliose e un’acqua cristallina Filippa Lagerback racconta la sorpresa che il marito Daniele Bossari e la figlia Stella le hanno fatto nelle scorse ore: una vacanza da sogno in Oman. “Sì, sono molto fortunata” ha scritto la conduttrice svedese, sorridente e rilassata ringraziando “Mr D e La Pulce”.

Il dolore per la morte della mamma Margaretha

Sui social l’amatissimo volto di tv di “Che tempo che fa” ha postato anche una foto di un volume di ornitologia, con il ricordo di una persona cara: “Lei sapeva tutti i nomi degli uccellini. Ora mi ritrovo a cercare i loro nomi e i loro canti” spiegando di aver già individuato il suo esemplare preferito, il “Bulbul”, dal colore sgargiante e dal canto allegro. Negli scorsi mesi Filippa Lagerback ha attraversato un momento difficile legato alla perdita dell’amatissima madre Margaretha, scomparsa improvvisamente.

L’affetto della sua trasmissione “Che tempo che fa”

La notizia era stata resa nota dal programma condotto da Fabio Fazio, che aveva spiegato i motivi dell’assenza della conduttrice, mandandole un forte abbraccio. Pochi giorni dopo il lutto Lagerback aveva ringraziato pubblico e follower per l’affetto ricevuto spiegando ““e la mamma che fa” continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza. Sei sempre con noi”.

Il viaggio in famiglia

Durante il viaggio in Oman la conduttrice ha postato alcune foto insieme al compagno Daniele Bossari, al quale è legata dal 2000 (i due si sono sposati nel 2018 a Ville Ponti a Varese, dopo la proposta di matrimonio in diretta al “Grande Fratello Vip”). Dal loro amore è nata Stella, che oggi ha 24 anni e che lo scorso dicembre si è laureata all’Accademia delle Belle Arti. Tanti i like alle foto e ai video condivisi dalla presentatrice: “Te lo meriti Fili. Tutto bellissimo, divertitevi” ha scritto l’amica di sempre, Barbara Snellenburg.