Stella Bossari, la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari si è laureata: l’annuncio e le foto su Instagram

Milano, 10 dicembre 2024 – Grande festa in casa Bossari-Lagerback. Stella, la figlia di Daniele e Filippa si è laureata. Ad annunciarlo è stata la stessa ragazza, seguita poi dalla mamma e dal papà, che hanno pubblicato su Instagram foto e video di lei con la corona d'alloro fuori alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Dopo aver conseguito il diploma a Varese, Stella, 24 anni, si è trasferita a Milano per proseguire gli studi in arte e in design. Ieri, 9 dicembre, si è laureata alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, discutendo una tesi dal titolo ‘Più vero del vero: Fiabe, neoralismo e cinema del reale’.

La giovane ha postato sul suo profilo Instagram numerose foto di lei sorridente e soddisfatta, accanto ad amici e parenti, con accanto la didascalia: "È successo questo”. C’è anche un simpatico video in cui Stella e suo papà cercano di staccare lo striscione con il suo nome della neolaureata appeso alla parete dell’università.

Numerosi i commenti di amici e fan. “Bravissima”, “Complimenti”, “Congratulazioni”. E una marea di gif con cuoricini, stelline e mani che applaudono.

Non sono neppure mancati gli auguri di Filippa Lagerback e Daniele Bossari, che sui loro profili hanno condiviso alcuni scatti della mattinata con accanto la scritta: "Momenti di gloria". E anche qui, in tanti hanno voluto complimentarsi con la studentessa. Tra i messaggi, spuntano quelli di Natasha Stefanenko, Barbara Snelleburg, Ellen Hidding, Csaba dalla Zorza ed Enzo Miccio. Proprio il wedding planner ha scritto: "Congratulations piccola Stella! Ti ricordo in prima fila alla mia prima sfilata, eri una bambolina affascinata dagli abiti da sposa… e adesso una donna. Auguri", ha scritto il wedding planner Enzo Miccio.