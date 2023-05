Francesca Ferragni si sposa. Chi è il marito Riccardo e dov’è la location delle nozze

Milano, 29 maggio 2023 – Francesca Ferragni presto sposa, Chiara e Valentina damigelle e il matrimonio è previsto a settembre nel castello di Rivalta vicino Piacenza.

Francesca è la sorella "con il camice", che seguendo le orme del papà Marco, ha deciso di diventare odontoiatra. La seconda delle tre Ferragni si sposa, con Riccardo Nicoletti il 9 settembre in una location da favola a Gazzola, in provincia di Piacenza.

Le pubblicazioni di matrimonio sono online da qualche giorno sul sito del Comune di Milano. La coppia vive a Milano anche se entrambi sono originari di Cremona: hanno deciso di sposarsi in un borgo sui colli piacentini, non distante dalla città.

La proposta di matrimonio nel giorno del 33esimo compleanno di Francesca, mentre erano a festeggiare assieme a tutta la famiglia Ferragni in un agriturismo sul lago di Garda: mentre la futura sposa era intenta a spegnere le candeline, il fidanzato Riccardo si è inginocchiato e le ha mostrato l'anello. La coppia ha già un figlio, Edoardo. Tutto come sempre documentato sui social.

Damigelle speciali

Per il giorno del sì, Francesca Ferragni ha scelto due damigelle speciali: le sorelle Chiara e Valentina. "Damigelle sorelle" ha ironizzato la futura sposa sui social. Che ha voluto condividere anche il momento in cui le damigelle hanno fatto la prova dell'abito. Un momento che ha fatto crescere l'emozione per il grande giorno.

Prova abito

"Oggi prova finale dell'abito da damigella per il matrimonio di Francesca. Io e Chiara saremo le damigelle e oggi ci siamo viste tutte e tre assieme con i nostri rispettivi abiti. Che emozione" ha scritto Valentina sulle Stories di Instagram. Commentando: "Sarà un matrimonio stupendo".

Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni ha voluto condividere le immagini della prova d'abito da damigella: "Tempo di qualità con le mie sorelle che si preparano per il matrimonio di Francesca Ferragni".

La location

Il Castello di Rivalta è un'antica fortezza sul fiume Trebbia, non lontano da Piacenza. Oggi si possono visitare più di cinquanta ambienti del castello ed il sito con le sue sale, i cortili, il giardino, le prigioni e la cantina. È un museo e un hotel di lusso che offre, con arredi, armi e stemmi originali, una preziosa testimonianza del periodo storico in cui il borgo di Rivalta è stato edificato. (