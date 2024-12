Chiara Ferragni sulla neve coi figli, Fedez ai Caraibi tra boxe e spiagge: i due Natali lontanissimi degli ex Ferragnez

Milano – Si sa che il Natale ha la capacità di mettere sotto la lente d’ingrandimento sentimenti e famiglie. Sarà forse anche per questo che, con l’avvicinarsi delle Feste e a pochi giorni dalla loro separazione ufficiale, i Ferragnez hanno scelto di mettere tra loro quasi 8.000 chilometri di distanza. E così, mentre Chiara Ferragni si gode qualche giorno sulle montagne dell’Alpe di Siusi dell’Alto Adige con i figli Leone e Vittoria e la sorella Frencesca, Fedez preferisce prendere un aereo e rifugiarsi tra le acque cristalline dell’isola americana di Saint-Barthélemy, sul Mar dei Caraibi.

Chiara Ferragni, che pubblicamente si sta ancora cercando di riprendere dallo scandalo dei pandori Balocco “rivendendosi” soprattutto all’estero, ha scelto di passare le Feste tra i paesaggi incantati dell’Alpe di Siusi. Con abbigliamento da montagna perfettamente coordinato, la regina delle influencer ha pubblicato foto di giornate all’insegna dello sci e del relax in chalet di lusso. L’aria frizzante dell’inverno delle Dolomiti innevate sembrano riflettere un Natale più raccolto, dove l’intimità coi figli e la famiglia diventa il centro della scena.

Fedez ha preferito invece il caldo abbraccio dei Caraibi, dove le Feste natalizie si festeggiano di solito con i piedi nella sabbia e un cocktail alla mano. Saint-Barth, l’isola dei ricchi e famosi, è stata la cornice perfetta per una pausa in grande stile insieme all’amico Riccardo Volpato. Tra spiagge bianchissime e acque turchesi, il rapper milanese si è concesso giornate all’insegna del relax in piscina e della boxe, a cui non sono mancate sicuramente serate mondane.