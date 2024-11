Fedez e Mr.Marra, debutta Pulp Podcast: il primo episodio sulla Sindrome di Tourette

Il nome non dice tutte ma qualcosa ci fa capire. Si chiama Pulp Podcast e debutta oggi, lunedì 25 novembre alle 14, il nuovo progetto di Fedez che sarà affiancato ancora una volta da Mr.Marra che già lo affiancava in Muschio Selvaggio, dopo la rottura tra il trapper milanese e il predente co-conduttore Luis Sal.

Il format ha l'obiettivo "di offrire un punto di vista inedito su tematiche intense, sfaccettate e non convenzionali, trascinando gli ascoltatori in un universo di racconti straordinari, crimini inquietanti, misteri e vicende". "Vogliamo andare al nocciolo di ogni questione, svelando retroscena e verità nascoste. Abbiamo scelto di creare qualcosa che stimolasse le persone a riflettere e a confrontarsi con tematiche non sempre facili o scontate. Il mondo è pieno di storie incredibili, strane e a volte inquietanti. Pulp Podcast è il nostro modo di raccontarle", dichiara Fedez, e Mr. Marra aggiunge: "Pulp Podcast è una sfida e una dichiarazione di intenti. Abbiamo voluto creare uno spazio libero da schemi, un viaggio nella complessità della realtà, dove ogni storia è una porta verso l'inaspettato. Il nostro obiettivo non è solo intrattenere, ma far pensare, provocare e coinvolgere".

La parola pulp, che inizialmente identificava le riviste americane degli anni '20 stampate su carta di bassa qualità, derivata dalla polpa (pulp) di legno. Ma nel tempo è diventata simbolo di tutto ciò che è schietto, crudo e senza censure. Il cinema lo ha consacrato: da Pulp Fiction di Tarantino a Paura e Delirio a Las Vegas tratto dall'opera di Hunter S. Thompson, fino a Cuore Selvaggio di David Lynch.

La registrazione della prima puntata di Pulp Podcast: insieme a Fedez e Mr.Marra, il professore Antonio Malgaroli, psichiatra, psicoanalista e Professore Ordinario di Fisiologia presso l’Università San Raffaele di Milano e Sabrina Marchetti che condividerà con generosità la sua convivenza con la sindrome di Tourette

Il primo episodio di oggi sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dalle ore 14:00. Il tema è la Sindrome di Tourette, una patologia neurologica spesso fraintesa e sottovalutata. Fedez e Mr. Marra ospitano Antonio Malgaroli, professore Ordinario di Fisiologia presso l'Università San Raffaele di Milano, e Sabrina Marchetti "che condividerà con generosità la sua convivenza con la sindrome".

Le tematiche affrontate