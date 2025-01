Fabio Rovazzi e la festa di compleanno da Cracco: ospiti vip (anche Massimo Boldi) e menù della cena

Milano, 18 gennaio 2025 – Fabio Rovazzi ha compiuto 31 anni e ha festeggiato la ricorrenza con una cena nel ristorante di Carlo Cracco, in Galleria di Milano. Su Instagram non sono mancate foto e video che hanno immortalato la tavolata di amici, con alcuni volti noti. Tra gli ospiti della festa anche Massimo Boldi, che è stato in prima fila al momento del taglio della torta, in cui si è palesato anche lo chef e padrone di casa Carlo Cracco. Presenti anche Aurora Ramazzotti e il compagno (nonché promesso sposo) Goffredo Cerza. Gli invitati – amici e colleghi oltre alla famiglia – si sono distribuiti in due eleganti tavolate.

Il menù? Come rivelano alcuni scatti social la scelta delle pietanze è andata su “grandi classici” molto golosi (ovviamente realizzati il tocco del celebre chef): amatriciana, filetto di vitello arrosto e sugo di carne in gremolada (un condimento tipico della tradizione lombarda che consiste in un trito di prezzemolo e aglio, con l'aggiunta di scorza di limone grattugiata ndr). Per finire i dolci: l’immancabile torta di compleanno (una torta pere e cioccolato) e panettone con crema al mascarpone.

Classe 1994, Rovazzi è nato a Milano e cresciuto nel quartiere di Lambrate. Ha iniziato a farsi conoscere con video su Youtube e sui social ma il vero successo è arrivato con la partecipazione alla trasmissione di J-Ax “Sorci verdi” e soprattutto con il tormentone “Andiamo a comandare”, nell’estate 2016. Rovazzi è stato per molti anni legato da una profonda amicizia con Fedez: non si contavano i selfie che li vedevano insieme, compresi scatti di Halloween in costume abbinato. Poi, nel 2018, l’allontanamento. “Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all'inizio, per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano: in questo caso siamo inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti, io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue” aveva detto allora Rovazzi. I rapporti tra i due si sono col tempo distesi, tanto che Rovazzi era stato ospite nel 2023 nel podcast al tempo condotto dal rapper.