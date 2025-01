Filippa Lagerback e la passione per le camminate: le ultime imprese con la figlia Stella

Filippa Lagerback e la figlia Stella Bossari amano da sempre fare sport e vivere le loro giornate all'aria aperta. Nelle ultime settimane hanno vissuto due esperienze molto impegnative: il giro del lago di Varese a piedi e il sali e scendi da Riomaggiore a Monterosso, alle Cinque Terre. Mamma e figlia hanno immortalato i momenti più belli sui loro profili social, postando fotografie e video. Nell'ultimo post, eccole in Liguria: sei ore e mezza di cammino, tantissimi gradini e, infine, il bagno al mare. Ma, soprattutto, tanta felicità e soddisfazione per un'impresa epica, come l'hanno definita loro. Numerosi i commenti dei follower tra complimenti, domande e consigli per il prossimo tour.