Ecco i 10 ristoranti migliori della Lombardia, secondo Gambero Rosso

L’Italia è un paese dove il cibo non è solo nutrimento, ma cultura, arte e tradizione. Ogni anno l’autorevole guida enogastronomica Gambero Rosso celebra questa straordinaria ricchezza pubblicando la sua classifica dei migliori ristoranti del Paese. La selezione dei 52 migliori ristoranti d’Italia di quest’anno – 10 dei quali in Lombardia – non solo mette in luce l’abilità tecnica e la creatività degli chef, ma riflette anche le diverse sfumature regionali. In questa lista esploreremo le mete gastronomiche più prestigiose della regione, su cui svettano Milano, Brescia e Bergamo.

In totale, sono 2.425 i locali censiti dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali: 400 le novità che debuttano quest'anno. A guidare la classifica a livello nazionale delle Tre Forchette, star della ristorazione italiana, anche quest'anno c'è Niko Romito con il suo Ristorante Reale a Castel di Sangro (L'Aquila), insieme a Enrico Crippa con Piazza Duomo ad Alba (Cuneo) che ottengono un punteggio di 97 centesimi.