Veronica Ferraro si sposa con Davide Simonetta: chi è il futuro marito dell’influencer milanese

Milano – Veronica Ferraro ci riprova. L’influencer milanese da 1,4 milioni di follower su Instagram, nonché migliore amica di Chiara Ferragni, si sposerà per la seconda volta, dopo il divorzio dal personal trainer Giorgio Merlino, ormai partito per altri lidi e anche lui in procinto di convolare a seconde nozze. Ferraro, classe 1987, ha annunciato oggi con un carosello di foto su Instagram (e dove, se no?) di aver detto sì a Davide Simonetta, in arte d.whale, musicista, produttore, autore tra i più quotati degli ultimi anni. Quarant’anni compiuti a maggio, nato a Lodi, Simonetta ha scritto testi un po’ per tutti: Tiziano Ferro, Dolcenera, Marco Carta, Zero Assoluto, Dear Jack, Paola Turci, Nek, Chiara Galiazzo, Emma Marrone, Annalisa (con cui è stato fidanzato), Francesco Renga, Deborah Iurato e Alessio Bernabei

E proprio usando il linguaggio che più gli è consono, la musica, ha chiesto alla sua Veronica di sposarlo. Un brano dal titolo “Volevo dirtelo” e l’anello, bellissimo: ecco gli ingredienti di una proposta da favola che corona due anni di fidanzamento.

"Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta – scrive Ferraro su Instagram per raccontare com’è andata –. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. “Ciao, scusa per la figura di m****” la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici".

Come detto, la bionda influencer è stata per tanti anni con Giorgio Merlino, con cui poi si è sposata in gran segreto. Il matrimonio è naufragato poco dopo, quando lui si è trasferito prima a Dubai e poi negli Stati Uniti per inseguire il suo sogno di personal trainer d’alto livello. Su Twitter Veronica non ha mai nascosto l’amarezza per com’erano finite le cose, con qualche frecciatina all’ex marito un po’ fissato con la linea. Poi le cose hanno preso una piega migliore e ora arriva la lieta notizia: “She said yes!”.