Chiara Ferragni, il rilancio del brand: nuovo logo, colori diversi e una speciale capsule collection

Milano, 18 settembre 2025 – Il cambiamento era atteso ed è arrivato. Nei giorni scorsi, il profilo Instagram ‘Chiara Ferragni Brand’ si era svuotato e in molti avevano pensato che stavano per arrivare delle novità. Poi è cambiata l'immagine principale, ora giallo burro con la scritta semplice in blu. E ieri è stato pubblicato un post ‘Save the date’ (Segna la data) con riferimento a oggi, giovedì 18 settembre. Questa mattina l’annuncio ufficiale: il lancio di una collaborazione con il brand Rivoluzione Romantica, ovvero una capsule collection realizzata dai due marchi.

Chiara Ferragni annuncia la novità su Instagram

Il restyling

Chiara Ferragni ha innanzitutto puntato a un restyling completo del marchio: pulito, minimal e in linea con i trend del momento, ovvero il giallo burro. Il rosa è completamente sparito, niente più glitter e neppure l’occhietto, suo iconico logo da sempre.

Il nuovo brand Chiara Ferragni (Foto Instagram)

La capsule collection

Oltre al restyling del marchio, è stata presentata una capsule collection di Chiara Ferragni in collaborazione con il brand Rivoluzione Romantica. Via Instagram, l’influencer ha spiegato che la nuova proposta sarebbe stata pensata per “Illusi cronici, collezionisti di drammi e sottoni. Perché l'amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte... Eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo”. E ancora: “Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perché è l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere”. “Ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”, ha concluso l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni e Rivoluzione Romantica, nuova capsule collection (Frame video Instagram)

I capi

Nelle fotografie e nei video pubblicati su Instagram, Ferragni mostra felpe dai disegni semplici e ironici. In un video di lei che atterra all'aeroporto di Linate con la valigia si intravede una felpa con un mappamondo animato e le scritte ‘World's best sottona”, “Chiara Ferragni Rivoluzione Romantica’. Un altro filmato immortala l’influencer con una tshirt bianca con la scritta ‘Illusi da sempre’, mentre rompe un uovo nella farina e fa la pasta per le tagliatelle.

Chiara Ferragni e la tshirt della nuova Capsule Colection con Rivoluzione Romantica (Frame vdieo Instagram)

Rivoluzione Romantica

Rivoluzione Romantica è un brand di Alberto Albani ed Edoardo Bertuccioli, dj di Riccione che lanciano capsule collection di abbigliamento con messaggi ironici. Dei loro vestiti fanno dei manifesti, dei mezzi di comunicazione di storie e concetti legati ai sentimenti.

Chiara Ferragni e la nuova capsule collection (Foto Instagram)

Club Illusi per Sempre

Ma c’è di più. È anche già possibile iscriversi al ‘Club illusi per sempre’, di cui la stessa Ferragni è già prima socia onoraria, con tanto di tessera. Un progetto per chi, come lei, ha conosciuto la sofferenza di un cuore spezzato.

Club Illusi per Sempre, la card di Chiara Ferragni (Foto Instagram)

I follower

Com’è andata con i follower? Tantissimi hanno lasciato cuoricini rossi, rosa e applausi sotto i nuovi post. C’è chi le ha augurato “in bocca al lupo” e chi le ha fatto i complimenti: “Stupendo”, “Meraviglioso” e “Finalmente una linea dove molti si rispecchieranno”. Immancabili i messaggi della mamma Marina Di Guardo, della sorella Valentina e dell’amica di sempre Veronica Ferraro.