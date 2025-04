Casting di modelle alla Rinascente di Milano, niente limiti d’età e (quasi) di altezza: “Vogliamo rappresentare la bellezza di tutte le donne”

Milano, 30 aprile 2025 - Due celebri agenzie di model management, Women Milano e Supreme Milano, hanno annunciato il loro primo Open Casting Tour italiano in collaborazione con Rinascente, che trasformerà i negozi del department store in una passerella. Le due agenzie (che hanno lanciato top internazionali come Mariacarla Boscono, Chiara Scelsi, Lea T, Loli Bahia, Ida Heiner, Noemi Kassa) hanno fatto sapere che dal prossimo 8 maggio, le porte degli store Rinascente di Milano, Palermo, Roma e Torino si apriranno alla ricerca di nuova generazione di volti femminili. Ma cosa cercheranno le due agenzie? Stando a quanto riferito nel corso del recruiting – che in parte modifica le forme tradizionale dei casting della moda – saranno selezionati sia giovani talenti under 25 (senza requisiti di altezza) sia donne over 65 con un'altezza minima di 177 cm.

"Siamo entusiasti di portare questo progetto innovativo in tutta Italia" ha detto Piero Piazzi, presidente di Women Management. "Con questo tour vogliamo rompere gli schemi tradizionali del recruiting, valorizzando la bellezza in tutte le sue forme ed età. Crediamo che la moda debba essere sempre più inclusiva e rappresentare la diversità delle donne reali".

Il tour prenderà il via tra pochi giorni a Milano, città della moda per eccellenza. Si parte l'8 maggio presso lo store Rinascente Milano Annex Via Santa Radegonda, per poi proseguire in Rinascente Palermo Via Roma il 4 giugno, Rinascente Via del Tritone a Roma il 24 giugno e concludersi a Torino in Rinascente Via Lagrange il 17 luglio. Ogni appuntamento si svolgerà dalle 14:30 alle 18:30. Nel corso dell’appuntamento le aspiranti modelle l'opportunità di incontrare i talent scout delle due agenzie.