New Liberty, a Milano la moda è anche inclusione

Moda ed inclusione, New Liberty è la sfilata dell’International Fashion School MP MODA presentata all’Acquario Civico con la collaborazione dei ragazzi della Fondazione Centro Anch’io Onlus. L'associazione è nata nel 2013 per tutelare persone con disabilità cognitive e dare loro una vita indipendente, soprattutto per il futuro quando non vi saranno più i loro familiari. La fondazione ha avviato il progetto “soggiorni in autonomia” dove i ragazzi vivono la loro quotidianità come le pratiche domestiche e la cura della propria persona ed igiene, in semi- autonomia sotto la supervisione e la collaborazione di educatori e volontari.

Una giornata gioiosa insieme ai designer, studenti del corso di MpModa, scuola specializzata nel settore della moda che hanno voluto esaltare la sartorialità con Il tema “New Liberty”, un connubio tra il design classico e l'estetica moderna con l’uso di motivi floreali, linee sinuose, materiali innovativi e una forte attenzione alla sostenibilità. Ogni collezione è frutto di un lavoro di ricerca, reinterpretazione e sperimentazione dei codici visivi dell'Art Nouveau, con uno sguardo proiettato verso il futuro.

Questi i designer Roberta Bozzetto, Alessandra Busignani, Martina Carlini, Sofia Crisci, Debora De Mattia, Alessia Gabrielli, Elena Gualandra, Alessia Lettoli, Nicolas Nanni, Sabrina Palumbo, Alessandra Pellegrini, Carmen Pusole, Tatjana Sacco, Noemi Tabarrini, Stefania Toccaceli, Daniele Zafferani