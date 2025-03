Bianca Atzei al San Marino Song Contest sognando l’Eurovision 2025: la canzone, l’amore con Stefano Corti e il suo primo tifoso (il figlio Noa)

Milano, 5 marzo 2025 – Ci sarà anche Bianca Atzei tra i contendenti alla vittoria del “San Marino Song Contest”, il concorso che incoronerà il rappresentante di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. La cantante milanese sarà in lizza per il posto alla manifestazione internazionale insieme ad altri 19 artisti: Besa, Boosta, Vincenzo Capua, Pierdavide Carone (fresco di vittoria a “Ora o mai più), Marco Carta, Luisa Corna, Curli, Elasi, Haymara, King Foo, Paco, Gabry Ponte (con il brano tormentone “Tutta l’Italia”), Questo e Quello, Silvia Salemi, Angy Sciacqua, Teslenko, Taoma, The Rumpled, Giacomo Voli. La finale è in programma sabato 8 marzo, con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti e le incursioni dell’ospite Cristiano Malgioglio.

Preparativi e supporto della famiglia

La cantante milanese sarà in gara con il brano “Testacoda”. In questi giorni l’artista, classe 1987, sta condividendo i preparativi per la kermesse e le lezioni con la maestra di musica Danila Satragno. “Non vedo l’ora di farvi sentire la canzone” ha detto la cantautrice in una storia sui social. A fare il tifo per la cantante il piccolo Noa, il figlio di due anni, nato dall’amore con la “Iena” Stefano Corti, al quale è legata dal 2019. L’arrivo di Noa Alexander, nato il 18 gennaio 2023, è stato il coronamento di una intensa storia d’amore, che ha saputo superare momenti difficili. La gioia più grande per Bianca Atzei e Stefano Corti è arrivata quasi un anno e mezzo dopo un enorme dolore. A ottobre del 2021, infatti, la coppia aveva annunciato di aver perso un bambino. Un dramma che avrebbe potuto far allontanare la coppia, ma che invece l'ha resa più forte.

L'emozionante esibizione di Bianca Atzei (Instagram @biancaaztei)

La tenera incursione di Noa

Il piccolo Noa è il primo tifoso di mamma Bianca Atzei. Questa estate la sua incursione sul palco mentre la madre cantava durante un live in Sardegna ha fatto il giro del web. L’artista ha proseguito l’esibizione tenendo stretto a sé il bimbo, in un momento molto intenso. “Non mi è mai successo qualcosa di più bello. Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere” – aveva detto la cantante –. “Il bene che mi fai è immenso e io sono pronta a darti tutto l’amore che ho dentro”.

Bianca Atzei e il suo cammino artistico

Sabato 8 marzo l’artista sarà protagonista del contest di San Marino con l’obiettivo di aggiudicarsi il posto per l'Eurovision. La cantante ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, nel 2015 e nel 2017. Nel 2017, al tempo del suo fidanzamento con il pilota Max Biaggi, è entrata nella top 10, classificandosi al nono posto con la sua "Ora esisti solo tu", canzone scritta per lei da Kekko Silvestre dei Modà.