Alloggi Aler, pochi e poco curati. Si assegna un appartamento “ma sono 50 in lista d’attesa”

Codogno (Lodi) 31 maggio 2025 – “Degrado ai palazzi Aler e pochi alloggi popolari per i bisognosi”: Codogno insieme 2.0 incalza la giunta. Il gruppo consiliare di opposizione, tramite Rosanna Montani, ha presentato un’interrogazione in merito alla collaborazione tra Comune di Codogno e Aler Pavia-Lodi e sull’assegnazione di nuovi alloggi con la graduatoria 2025. “Chiediamo perché il Comune metterà a disposizione un solo alloggio, di sua proprietà, per il nuovo bando 2025, a fronte di 50 persone che hanno presentato domanda. Questo, a fronte dei 14 alloggi disponibili ma bisognosi di sistemazione. Inoltre, durante un nostro recente sopralluogo alle case Aler di viale Cairo, abbiamo trovato situazioni di grave criticità, come sporcizia, abbandono di rifiuti, degrado di alcuni spazi comuni. Chiediamo quindi se vige ancora la convenzione per il controllo degli spazi esterni da parte della Polizia Locale e c’è riscontro. Ad oggi, nonostante la nostra richiesta ufficiale ad Aler, non abbiamo ancora ricevuto risposta rispetto il numero di alloggi disponibili e non assegnati a Codogno e chiediamo all’amministrazione se conosce questo dato” ha sottolineato Montani.

Immediata la replica dell’assessore Raffaella Novati: “Di questi 14 appartamenti 2 saranno assegnati e 5 arrivano da procedure di decadenza, dove alcuni immobili hanno bisogno di manutenzione straordinaria e in alcune case gli inquilini hanno lasciato tutto. Gli uffici stanno facendo di tutto per farli sgomberare, prima in maniera bonaria, poi coatta. È difficile quindi valutare quanti appartamenti siano a disposizione. Due sono certamente disponibili. La graduatoria comunque rimane attiva tutto l’anno e se saranno a disposizione altri appartamenti, andremo ad assegnarli. Come l’anno scorso, quando ne avevamo 4 a disposizione ma, entro fine anno, ne sono stati assegnati 6. Più altri due Sap, 8 in tutto”.

