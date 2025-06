Piante pericolose e ciclabili da finire: estate di cantieri a San Rocco al Porto

San Rocco al Porto (Lodi), 25 giugno 2025 - San Rocco al Porto, durante l’estate, cercherà di mettere in sicurezza le zone critiche agendo su un doppio fronte. “In piazza sono stati stabiliti dei divieti di sosta perché l'anno scorso, a causa di una tempesta di vento, un grosso ramo si era staccato, atterrando su una panchina, per fortuna senza conseguenze per nessuno- spiega il sindaco Matteo Delfini, chiarendo cosa si intende fare-. Abbiamo quindi incaricato un agronomo che ha fatto delle ricerche sulle nostre piante e ha individuato quelle che dovranno essere curate o abbattute. Ed alcune di queste ultime, purtroppo, sono proprio in piazza. Sicuramente dispiace, perché sono piante grandi e facevano anche ombra, ma dobbiamo garantire sicurezza. Comunque le sostituiremo quanto prima”.

C’è poi attesa per il completamento delle ciclabili. “La Provincia ci ha comunicato che a breve inizieranno i lavori per la realizzazione della ciclabile che andrà dalla rotonda di Biffi, fino all'attuale pezzo di ciclabile che parte dal paese e arriva alla nuova rotatoria. Questa ciclabile sarà realizzata principalmente sul lato in cui ci sono edifici esistenti e saranno aggiunti un attraversamento pedonale e sistemi per garantire il rallentamento dei veicoli in transito - dice -. Per fare questo quindi la sede della provinciale verrà allargata e quindi, quando inizieranno i lavori, una corsia della provinciale di questo tratto sarà chiuso. Sarà istituito il senso unico in direzione via Emilia verso Mezzana, rotonda Biffi. Gli altri dovranno fare il giro e passare da via 2 giugno, per poi collegarsi alla via Emilia o al paese”.

"È un intervento che abbiamo fortemente voluto – sottolinea il sindaco - che va anche incontro alle esigenze dei cittadini che abitano oltre la provinciale: perché potranno finalmente venire in paese in maniera sicura. Viene finanziato in parte dal Comune e in parte della Provincia. L’ente locale lo finanzia con parte dei fondi per la viabilità, ottenuti quando c’è stato l’ allargamento dell'ex Auchan. Un progetto da 800.000 euro, il Comune mette 250.000, il resto lo paga la Provincia”. E conclude:” Ci sarà anche piccolo disagio quest'estate ma presto avremo completato tutto il collegamento ciclabile tra San Rocco, la via Emilia e il resto della Bassa Lodigiana”.