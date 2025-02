Santo Stefano Lodigiano, si dimette consigliere comunale: trema il sindaco Marinella Testolina

Santo Stefano Lodigiano (Lodi) – Terremoto in maggioranza: lascia il consigliere comunale Vittorio Fasoli ed ora la tenuta del sindaco Marinella Testolina è appesa letteralmente ad un filo. Al momento, infatti, i numeri danno torto al primo cittadino che ha quattro consiglieri su dieci a disposizione più il suo voto: numeri che non bastano tenuto conto che la minoranza dispone di cinque esponenti i quali, a questo punto, hanno il coltello dalla parte del manico. Infatti, dimettendosi in blocco, la maggioranza si dissolverebbe.

Ma l'esecutivo non ha nemmeno la forza numerica per poter surrogare il consigliere che ha protocollato nei giorni scorsi la propria uscita di scena "immediata e irrevocabile". Dunque la situazione sembra arrivata ad un punto di non ritorno e le prossime ore sono decisive. Il sindaco prenderà atto della situazione e si dimetterà? Oppure sarà la minoranza a dover staccare la spina? Sullo sfondo rimane il futuro della scuola materna il cui nodo non è ancora stato sciolto. E proprio la scottante questione del plesso a rischio chiusura sembra abbia inciso in qualche modo (anche se le motivazioni ufficiali sono personali) sull'ennesima defezione della maggioranza.