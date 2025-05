Paola Rossi, primo giorno da sindaca di Santo Stefano Lodigiano: “Subito al lavoro per la materna”

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 28 maggio 2025 – Primo giorno da sindaco, ieri, per Paola Rossi, educatrice professionale e referente area autismo Adulti dell’Ausl di Piacenza. La 52enne ha vinto con la lista “Il bene comune“ e già ieri era in Municipio ad organizzare le prime attività con la sua squadra che ha ottenuto 529 preferenze (pari al 50,33%), mentre il rivale Mauro Bonfanti si è fermato a 427 (40,63%) e la prima cittadina uscente Marinella Testolina a 95 (9,04%). I votanti sono stati 1.070 (68,63%) su 1.559 aventi diritto.

La maggioranza avrà sette seggi in Consiglio. Eletti, per la maggioranza, Luca Giovanni Foletti 77 preferenze, Pier Mario Anelli 70, Roberto Tantardini 27, Eletra Granata 25, Giuseppe Tansini 25, Paolo Delle Donne 17, Giuliana Passante 12, e in minoranza Mauro Bonfanti, Arianna Concorreggi (74), Giuseppe Lero (38) di “Uniti per ripartire”.

Nel dettaglio, al seggio uno la vincitrice Rossi ha raccolto 280 voti, contro i 218 di Bonfanti e i 51 di Testolina. Nel seggio 2 Rosso ha ricevuto 249 preferenze, Bonfanti 209 e Testolina 41. “Sono stata tutta mattina in Municipio – ha riferito ieri Rossi –, ora dovrò interfacciarmi col segretario comunale per decidere la data del primo Consiglio comunale entro i 10 giorni di legge, poi assegneremo assessorati e deleghe. Ho incontrato i funzionari e altri dipendenti, poi ci sarà più un momento ufficiale per incontrarli, con la squadra al completo. Ero con alcuni membri della lista”.

Paola Rossi era già stata assessore ai Servizi sociali della Giunta Testolina. “In queste ore ci sono stati momenti di festa e in tanti si sono congratulati – prosegue –. È emozionante ma adesso dobbiamo metterci subito al lavoro: iIn primis tenteremo il salvataggio della scuola materna, sperando di incontrare disponibilità. Mi piacerebbe poi tenere aperto un po’ di più il Municipio, ma prenderemo in considerazione gli orari più avanti”.