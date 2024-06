Elezioni amministrative, 46 Comuni al voto in provincia di Lodi e 86 candidati: le sfide per la poltrona di sindaco

In provincia di Lodi si vota per le elezioni amministrative in 46 Comuni. I candidati sindaci sono 86 e ci sono 950 aspiranti consiglieri. Le liste sono state tutte accettate dalla commissione elettorale circondariale. Saranno da ripresentare soltanto le due liste di Corte Palasio, il cui voto slitta a luglio, per via della morte del sindaco uscente Claudio Manara. Le due città più grandi in cui si andrà alle urne sono Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, unica città che può andare al ballottaggio il 23 giugno. Qui Sant’Angelo Dopo la frattura del centrodestra di Sant’Angelo Lodigiano, che correrà diviso, Forza Italia, Fratelli d’Italia e i civici propongono come candidata sindaca Marika Bottazzi di Fi con “Lista Bottazzi sindaco”. Con lei ci sono: Mario Vicini, Carlo Maria Speziani, Gabriella Soffientini, Elena Rota, Luisa Italia Pellegrini detta Luisella, Francesco Mensulli, Daniele Martinotti, Antonio Lucini detto Tonino, Maria Chiara Grande, Luigi D'apice, Pasquale Cambareri detto Pasquale, Alice Busnelli, Alessandro Bertolotti, Alessandro Bersi, Sabrina Chiara Aspirandi, Cinzia Lorenza Arensi. Invece la Lega sosterrà il progetto civico di Cristiano Devecchi e la lista “Cristiano Devecchi sindaco” con all’interno: Matteo Altomonte, Carlo Astorri, Lorenzo Barbaini, Cristiano Bassi, Fabio Bellani, Eleonora Annamaria Boneschi, Giuseppe Carlin, Rosa Rita Cerioli, Maria Maddalena Cerri, Elisabetta Ferrari, Mattia Furiosi, Benedetta Maschi, Stefano Pozzi, Mario Rusconi, Rosine Chantal Sali, Giovanni Sgualdi.

Infine c’è la lista civica Voltiamo pagina di Omar Damiani, oggi all’opposizione, che include: Alberto Baldo, Fabio Bagnaschi, Gabriele Carlin, Hdada Cherkaoui, Luca Cutillo, Gaetano Giuliano, Sebastiano Gula, Alice Malinverni, Nunziata Pasquariello, Damiano Piazzi, Chiara Puzzo, Angela Sabbioni, Giuseppe Savaré, Maurizio Schiavo, Gaia Vitali e Camilla Zanoni. Qui Casalpusterlengo L’altra grande città lodigiana al voto è Casalpusterlengo, dove il sindaco uscente Elia Delmiglio, centrodestra, sarà sfidato dal consigliere d’opposizione Massimo Antonio Gabriele Pagani, centrosinistra. Casalpusterlengo ha superato i 15mila abitanti ed è quindi l’unica dove è previsto il doppio turno in questa tornata elettorale.

Le liste sono “Casale al centro Pagani sindaco” con Ernesto Danelli, Cleida Kurici, Federico Meazzi, Afaf Fakhy, Maurizio Uggeri, Tiziana Elisabetta Impollonia, Alessandro Costa, Angela Scarano Ferrari Fioretti, Marco Ghelfi, Chiara Maria Lodigiani, Pietro Taino, Cristina Tansini. Lista “Eccoci Pagani sindaco”, composta da: Fiorenzo Bernocchi, Mariastella Caletti, Davide Ciro Coluccino, Hend El Seidi, Andrea Faliva, Luca Fontanella, Sergio Galuzzi Filippo Novelli, Maria Peverali, Angelo Lucio Spelta, Luisa Caterina Valenti, Paolo Zoppetti. C’è anche la lista “Partito democratico Pagani sindaco” con: Roberto Ferrari, Viola Maria Dosi, Marco Minoia, Paola Fanesi, Davide Felisi, Maria Grazia Felice, Lorenzo Bertini, Bianca Abbà, Riccardo Maiocchi, Cristina Maria Livraghi, Giovanni Floriddia, Ortensia Sibra, Franco Albertini, Alessandra Peviani, Mohamed Abouzid, Elena Maria Parazzini.

L’altra lista è “Tutti per Casale Pagani sindaco” con: Ebbe Astolfi, Melania Betti, Loredana Ghilardotti, Khadija Jerrar, Maddalena Proserpi, Tatiana Trofimov, Mattea detta Tea Valendino, Sonia Zavaglia, Pierangelo Borsa, Luca Canova, Davide Filippazzi, Abdelhak Myzou, Matteo Quirci, Marco Zani. Per Elia Delmiglio ci sono “Forza Italia Casale popolare” con: Daniela Amorotti, Loredana Bottini, Leonardo Monteverdi, Piero Junior Mussida, Valeriano Pellegrini, Francesco Pesatori, Mariano Peviani, Beatrice Rizzi, Giovanna Maria Rossi detta Vanni, Wilma Sarri, Giuseppe Sibra, Mario Tosi.

La lista “Lega Delmiglio sindaco” propone: fa Alessandro Dragoni Lina resegotti Alfredo Ferrari Giuseppe Beppe Triburzio Zani, Pietro Luigi Nava, Marta Cabrini, Giuseppe Siboni, Erika Danila Ganelli, Samuele Seresini, Matteo Dasgoni, Mara Galloni, Barbara Cecconello, Piergiorgio Inzadi, Daniela Reho, Ilario Orlandi e Attilio Liberatore. C’è poi la “Lista civica Grande Casale” con: Maria Luisa Braguti in Votta, Ilaria Bruschi, Sandro Caraffini, Roberta Coviello, Vincenzo D’Amico, Nicole Friggé, Maria Luisa Grecchi, Matteo Locatelli, Alessandro Mallica, Alessandro Marzagalli, Davide Orlandi, Gloria Pedrazzini, Walter Peviani, Fabio Roversi, Mauro Soldati, Emanuele Vanelli. Infine c’è la lista “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” con: Luca Peviani, Simon Grasso, Paola Re, Diana Stefania Delmiglio, Gianmaria Arrighi, Federica Bassi, Guido Piloni, Giorgio Grazioli, Clementina BVoccalari, Simion Andronic, Piero Angelo Felliero, Milena Anna Mutti, Enrico Borella, Alessia Bonura, Francesco Pini, Luciana Pastori. Altri paesi al voto A San Martino in Strada Domenico Galmozzi non è riuscito a presentare la sua lista, per il mancato raggiungimento delle firme necessarie e il sindaco uscente Andrea Torza, quindi, correrà in solitaria. Quattro le liste, invece, nella piccola ma viva Tavazzano con Villavesco, così come a Zelo Buon Persico. Lista unica a Fombio e Caselle Landi. Paola Arensi