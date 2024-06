Il dramma di Manara: "Un clima infuocato per i debiti comunali"

CORTE PALASIO (Lodi)

Proseguono le indagini sulla morte del sindaco Claudio Manara di Corte Palasio. La salma del primo cittadino trovato senza vita mercoledì sera in municipio si trova all’Istituto di Medicina legale di Pavia, dove lunedì si terrà l’autopsia. Solo in seguito il feretro sarà restituito alla moglie Debora e ai figli per l’estremo saluto, quando il Comune proclamerà il lutto cittadino.

La Procura di Lodi propende per l’ipotesi del suicidio ma gli investigatori non hanno trovato lettere o biglietti che spieghino il gesto di Manara. Resta aperto un fascicolo senza indagati. Chi era vicino a Manara sostiene che il 67enne stesse risentendo di una campagna elettorale infuocata, una sfida a due tra la sua Aria Nuova e la lista di Nancy Capezzera.

Resta lo sfogo social di Claudio Manara che risale a martedì sera, scritto dopo essere stato fischiato dagli oppositori e accusato di aver fatto suo il Comune, nel bel mezzo di un comizio elettorale proprio in municipio. L’attacco più duro a Manara riguardava i debiti. Capezzera lo aveva dichiarato due settimane fa: "I nuovi Amministratori erediteranno un paese pieno di debiti". Manara si era difeso: "Noi nel 2019 abbiamo ereditato mutui per 673mila euro e chiudiamo con mutui per 984mila euro, cioé siamo cresciuti del 52%. Come una famiglia che si compra la casa, dobbiamo guardare le rate annue e ci stiamo tranquillamente dentro. Pagavamo rate per 61mila euro l’anno, ora sono 66mila euro, quindi solo 5mila euro in più".

E ancora: "Con il Covid sono arrivati importi a pioggia solo per le spese correnti, non per investimenti. Per questi il Governo ci ha dato 50mila euro l’anno per 5 anni. Mentre noi abbiamo intercettato bandi per un milione e 578mila euro e investito in totale 2 milioni e 750mila euro sul territorio".

Claudio Manara tra i collaboratori viene ricordato come "il sindaco di tutti, che non lasciava indietro nessuno, si sporcava mani e ginocchia per le manutenzioni e indossava il Tricolore con orgoglio". Intanto i poteri di firma passano al vicesindaco Vincenzo Lofaro.

A breve l’istruttoria che sospenderà le procedure di voto per le Amministrative, rinviandole di 60 giorni. In questo modo l’ente non dovrà finire commissariato. Le Europee invece non vengono bloccate e la nuova lista dovrà ripresentare la squadra nonché raccogliere di nuovo le convalide delle firme.