Precipita dal tetto dell’oratorio di Zelo Buon Persico: 48enne in ospedale

Zelo Buon Persico (Lodi), 19 dicembre 2024 - Un lavoratore bresciano di 48 anni, che stava facendo manutenzione al tetto dell’oratorio di via Dante a Zelo Buon Persico, è precipitato al suolo, per cause da chiarire, da un’altezza di circa sei metri.

L’operaio ha accusato traumi diffusi e in particolare al bacino, alla testa e a un polmone. È però sempre rimasto cosciente. La Centrale unica del 118 dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza gli ha assegnato un codice rosso, per via della seria dinamica dell’infortunio e del colpo subito.

L’uomo, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Il lavoratore è stato soccorso dagli operatori della Croce bianca di Melegnano, intervenuti con i colleghi della automedica e della auto infermieristica di Lodi e accompagnato in ospedale, al Niguarda di Milano, per accertamenti.

Intanto sul posto sono arrivati i responsabili dell’oratorio, tra cui il parroco don Gianfranco Rossi, i carabinieri della compagnia di Lodi, per i dovuti accertamenti e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competenti in materia di infortunio sul lavoro.