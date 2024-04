Lodi, nuovo impianto di videosorveglianza da 97mila euro: ventidue telecamere in più a supporto degli agenti

Zelo Buon Persico (Lodi), 12 aprile 2024 – A Zelo Buon Persico il “Grande fratello” vede sempre di più. Sono iniziati i lavori di installazione del nuovo impianto di videosorveglianza a servizio del territorio comunale e che sostituirà impianti ormai obsoleti.

Con un investimento complessivo di 97.600 euro prelevati dalle casse comunali, spese di gestione incluse, entrano in funzione ventidue nuovi dispositivi, distribuiti in zone chiave del paese.

Gli impianti arrivano per supportare le forze dell’ordine nelle attività di controllo, prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e vengono posizionati in tutti i punti nevralgici della località. L’amministrazione comunale di Angelo Madonini punta quindi sulla sicurezza, con la costante presenza degli agenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano e appunto, il potenziamento della videosorveglianza.

Per Madonini: "Investire nell’ammodernamento e nel potenziamento dell’impianto di videosorveglianza esistente significa fornire, alla nostra Polizia locale e a tutte le forze dell’ordine, uno strumento aggiuntivo, per essere nelle condizioni di operare al meglio”.

Gli occhi elettronici, infatti, in parte sostituiranno impianti obsoleti e in parte si sommeranno ai preesistenti. “L’intervento - ha proseguito - è parte di un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza reale e percepita che, in questi anni, abbiamo condiviso con i Comuni contermini, con l’intento di rendere più efficace l’azione della Polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano. Sodalizio di cui abbiamo incrementato le risorse di personale e i mezzi, aggiornato i regolamenti, rinnovato le strutture di appoggio e ripensato i servizi per i controlli e l’assistenza ai cittadini”.