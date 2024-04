Videosorveglianza e lettura targhe: ecco 175mila euro

Un progetto da 175mila euro, per potenziare la videosorveglianza. Si tratta della seconda tranche di un piano per la sicurezza, che già nel 2022 aveva visto aumentare il sistema, installando 35 telecamere in sette parchi comunali.

"Nei prossimi mesi questo numero è destinato a salire: nelle scorse settimane è stato approvato il progetto, che prevede la posa di nuovi dispositivi soprattutto per la lettura targhe sia nel centro che in periferia – fa sapere l’amministrazione –. A ciò si aggiunge anche l’imponente lavoro di relamping che ha portato alla sostituzione delle luci della rete di illuminazione pubblica con lampade led di ultima generazione: oltre ad aumentare la sicurezza, si ridurrà l’impatto ambientale con un risparmio del 70% di energia e la drastica riduzione delle emissioni di anidride carbonica".

Allo stesso tempo sono in atto interventi per ridurre i rischi sulle strade, grazie alla creazione di nuovi attraversamenti pedonali con segnali luminosi e piattaforme rialzate, i cui lavori inizieranno tra pochi giorni. Inoltre, la polizia locale ha esteso i propri turni, che ora sono di 14 ore al giorno, dal lunedì alla domenica. La.La.