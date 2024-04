Telecamere e cancello. Il cimitero sarà sicuro

Cimitero cittadino più accogliente e più sicuro, grazie agli interventi di manutenzione sui colombari e ai lavori di restyling dell’ingresso principale. Da pochi giorni i bressesi, in visita ai loro cari defunti, hanno notato il nuovo cancello di accesso su largo Milite ignoto, che ha sostituito il precedente, malandato e non dotabile di automatizzazione. Al contrario, quello appena collocato, in ferro battuto, ha un sistema automatico di apertura e di chiusura negli orari previsti e raffigura il disegno artistico di un cerchio, che è la forma geometrica che rappresenta, nella storia dell’umanità, l’eternità, l’armonia e l’universalità. Sempre sul fronte sicurezza, tra poche settimane è previsto che siano sistemate anche alcune telecamere di videosorveglianza. Il Comune di Bresso punterà, inoltre, sull’informazione ai cittadini con nuove bacheche e totem indicativi dei vari campi comuni e dei diversi lotti dei colombari.

Proprio nelle gallerie dei colombari, che costituiscono una buona parte del perimetro del camposanto, è stato costruito un nuovo lotto di cellette per ospitare le urne cinerarie. Infine, tra le opere programmate dalla giunta bressese nel corso del 2024, c’è anche quella di realizzare un nuovo ossario comune. Giuseppe Nava