Zelo Buon Persico: sfondano la vetrina della banca e suona l’allarme, ladri in fuga

Zelo Buon Persico (Lodi), 22 marzo 2025 – Ladri cercano di saccheggiare la banca di notte, ma arrivano i carabinieri e il colpo sfuma. La prontezza dell'intervento dei carabinieri della stazione di Zelo Buon Persico ha permesso di scongiurare una “pulizia fuori programma” alla Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco.

I banditi, sicuramente più di uno, hanno messo nel mirino l'istituto di credito, che si trova in pieno centro paese, cioè in via Dante, poco dopo le 2 della notte tra venerdì 21 marzo e sabato 22 marzo 2025. Non è stato usato esplosivo, come avvenuto di recente in altre filiali lodigiane, dove sono stati svuotati bancomat. La gang ha cercato di sfondare il vetro dell'ingresso con arnesi, ma l'allarme ha permesso il pronto intervento dei militari e il furto non è andato a buon fine.

I malviventi, ai quali ora le forze dell'ordine cercheranno di dare un nome e che avevano il volto parzialmente coperto, sono fuggiti a mani vuote. Hanno utilizzato una vettura e ora, tramite la videosorveglianza locale, si cercheranno maggiori dettagli sul veicolo utilizzato e sulla direzione di fuga presa successivamente al fallimento del colpo. Dopo i rilievi dell'Arma, che ha subito avviato le indagini sul tentativo di furto, la banca si è attivata per far riparare i danni e sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autopompa, per verificare la stabilità dell'accesso danneggiato e dei locali. Anche se, all'arrivo del 115, l'intervento è risultato non necessario e la squadra è rientrata. Così il servizio lunedì riprenderà regolarmente.