Zelo Buon Persico, scoperta e sequestrata discarica abusiva a cielo aperto

Zelo Buon Persico (Lodi) – All’interno dell’area di pertinenza di un ex stabilimento di via Kennedy a Zelo Buon Persico c’era veramente di tutto: sacchi con pattume domestico, eternit, calcinacci, ingombranti di varie tipologie ma anche rifiuti pericolosi come contenitori di sostanze che ora dovranno essere analizzate dall’Arpa.

Ieri mattina gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano, coordinati dal comandante Costantino Gemelli, hanno effettuato un blitz, apponendo i sigilli al cancello d’accesso del sito, trasformato in discarica a cielo aperto, e ponendo sotto sequestro l’area di circa 400 metri quadrati accanto alla Paullese. Il provvedimento è scattato dopo un controllo approfondito delle forze dell’ordine, sollecitate da diverse segnalazioni da parte di residenti che avevano notato un viavai sospetto all’interno del perimetro.

Il cancello era infatti solo socchiuso e chiunque poteva accedere senza particolari ostacoli, stoccando in maniera abusiva ed illegale rifiuti di ogni tipo nell’arco dell’intera giornata, anche di notte. Per le forze dell’ordine, che hanno proceduto, si ipotizza un reato penale di natura ambientale per il quale sarà chiamato in causa molto probabilmente l’affittuario visto che il proprietario del sito è totalmente estraneo avendo dimostrato di aver più volte sollecitato e diffidato il locatario a ripristinare il luogo alle condizioni originarie.

Per i rifiuti definiti pericolosi, la Polizia Locale interesserà l’Arpa che effettuerà dei campionamenti per capire la natura degli scarti presenti e se il terreno è stato o meno contaminato. Nel frattempo, chi aveva in mano l’area in affitto dovrà bonificare eliminando tutti i rifiuti e dovrà farlo entro un tempo massimo.