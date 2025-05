Scaricano rifiuti domestici per strada. Fototrappole inchiodano due “ecofurbi“

Buttano immondizia per strada, incastrati dalle fototrappole. Continuano i controlli mirati della polizia locale di Codogno per contrastare l’insistente fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. "L’utilizzo delle telecamere mobili, che vengono spostate in diversi punti della città, ha dato di nuovo i suoi frutti- ha sottolineato il sindaco Francesco Passerini- La polizia locale, infatti, grazie alle immagini, ha potuto identificare e sanzionare due persone". In particolare, i “furbetti“ hanno abbandonato rifiuti nella zona in direzione di Cavacurta. "Questa è un’area da bollino rosso per quanto riguarda il fenomeno del cosiddetto “littering“" ribadisce il primo cittadino. Entrambi sono stranieri e residenti in città mentre uno dei due aveva anche una patente di guida falsa. P.A.