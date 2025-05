La Ciclolonga del Motoclub. Un serpentone di 700 bici tra i paesi del Basso Lodigiano

CODOGNO (Lodi)Entusiamo e allegria ieri mattina a Codogno e dintorni, per il passaggio di un serpentone di oltre 700 biciclette partecipanti alla Ciclolonga. La tradizionale manifestazione ha visto il ritrovo alle 8.30 e la partenza alle 9 da piazza Cairoli. La regia organizzativa del Motoclub ha funzionato sotto tutti gli aspetti e l’iniziativa è perfettamente riuscita. Il sindaco Francesco Passerini ha rimarcato "l’orgoglio di vivere una storica manifestazione che unisce e diverte, valorizzando i paesaggi locali". Il percorso, di 30 chilometri, ha toccato Guardamiglio, Fombio, Somaglia, per poi dirigersi a San Fiorano e concludersi nel quartiere fieristico di Codogno. Qui c’è stata una festa con lotteria, seguita dall’elezione di mister e miss Ciclolonga. Alla sicurezza della giornata hanno pensato i volontari della protezione civile e della Croce rossa di Codogno, col supporto della consulta dei giovani. Alla partenza ha portato il proprio saluto Marisa, moglie del compianto storico fondatore della Ciclolonga e volontario Giuseppe Vecchietti.

"È stata un’edizione strepitosa, grazie alla folta partecipazione di circa 700 iscritti. I primi partecipanti arrivavano a Somaglia e gli ultimi erano ancora a Codogno – ha commentato Ettore Barbieri del Motoclub –. Ha funzionato tutto bene, anche i ristori. Abbiamo allestito una cornice per le foto alle famiglie, l’idea è stata apprezzata. Al ristoro finale, nel quartiere fieristico, ci siamo trovati al tavolo per un pasta party offerto dall’associazione “Il piacere senza peccato“. Ringraziamo chi ha collaborato, in primis il Motoclub che ha organizzato l’evento".

Miss e mister Ciclolonga sono stati eletti i ciclisti con il pettorale 22, Giorgia Minoia di 24 anni, più volte partecipante, di San Fiorano, e il numero 179, Claudio Squintani di Fombio. Premiata poi la più giovane partecipante: una bambina di dieci mesi, Eva, in compagnia della mamma. L’appuntamento è per l’anno prossimo, con una nuova edizione.