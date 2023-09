Zelo Buon Persico, Maria Aperuta compie 100 anni: è la nonna del campione italiano di mezzofondo. Festa con il sindaco

Zelo Buon Persico (Lodi), 22 settembre 2023 – Maria Aperuta, nonna di Gennaro di Napoli, campione italiano di mezzofondo, attuale primatista nazionale dei 1500 metri piani all’aperto e dei 3000 metri piani al coperto, ha corso a propria volta verso un importante traguardo.

La super nonna, madre di cinque figli, Anna, Emilia, Maria, Raffaele e Gennaro, che le hanno regalato 12 nipoti, da cui sono nati ben 23 pronipoti, ha festeggiato i suoi 100 anni. Una vittoria, degna di quelle del nipote, festeggiata circondata dall’amore dei familiari e omaggiata dal sindaco di Zelo Buon Persico Angelo Madonini.

Il primo cittadino ha consegnato alla festeggiata un mazzo di fiori e una pergamena, con gli auguri dell’amministrazione: “Celebriamo insieme a lei 100 anni di vita, di storia, di esperienza e di ricordi - ha scandito Madonini -. Rincuora ed è un esempio per tutti noi una famiglia come la sua, unita dall’affetto e dove ci si prende cura gli uni degli altri”.

Il sindaco omaggia la signora

Tra i presenti alla festa c’era la nipote Alessia Fiorenzano (insieme alla mamma Marinella) che ha dichiarato: “Amo mia nonna immensamente e la seguirei ovunque”.

La storia di questa grande famiglia affonda le radici nella Napoli dell’inizio del secolo scorso. Rimasta orfana di padre, Maria è entrata in collegio a 7 anni e ne è uscita a 16, allo scoppio della seconda guerra mondiale, perché l’istituto che frequentava era collocata nei pressi di una caserma militare: “Un’esperienza di formazione che ripeterei - ha asserito, con grande convinzione e lucidità, a distanza di oltre 80 anni - Lì sono cresciuta e ho imparato cose che altrimenti nessuno mi avrebbe mai insegnato”. In anni più recenti, parte della famiglia si è trasferita nel Milanese e dintorni. “L’abilità nel ricamo è una delle doti e delle passioni che l’hanno sempre accompagnata, ma il tratto più tipico della “mamma”- hanno rimarcato i figli- è stato l’amore che ha saputo dare a ognuno di noi e ai nipoti, di cui si è presa cura”. La festa è stata l’occasione per riunirsi e ricordare i numerosi aneddoti di una vita vissuta appieno. “È un onore e un privilegio avere il sindaco in casa mia”, ha ripetuto più volte la nonnina. E i figli hanno quindi chiarito: ”Da giorni si prepara a questo momento. Per lei, che ha condotto una vita umile, tranquilla, dedicata interamente alla famiglia, ricevere l’attenzione delle istituzioni è un riconoscimento inaspettato, che la gratifica e premia il bene che ha fatto in tanti anni di vita”.