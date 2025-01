World Cancer Day, tutti gli appuntamenti a Lodi e provincia: screening gratuiti dei tumori al colon-retto, collo dell’utero, prostata e mammella

Lodi, 129 gennaio 2025 – Sono numerose le iniziative messe in programma nel Lodigiano nei prossimi giorni in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, fissata per il 4 febbraio e che intende aumentare la consapevolezza della popolazione nei confronti delle attività di prevenzione contro i tumori.

Iniziative per la Giornata Mondiale contro il Cancro

Martedì prossimo, innanzitutto, agli sportelli Cup dei presidi ospedalieri e delle Case di comunità (a Lodi, Codogno, Sant’Angelo e Casalpusterlengo) per l’intera giornata saranno distribuiti materiali informativi sul valore e l’utilità degli screening oncologici.

Nell’atrio dell’ospedale di Lodi, sarà allestito un punto informativo sullo screening della cervice uterina: dalle 9 alle 11 le ostetriche del presidio saranno a disposizione delle donne interessate per rispondere a quesiti e dubbi sulle modalità di prevenzione della patologia oncologica, sui test di screening Pap-test e HPV test, sui fattori di rischio del tumore del collo dell’utero, sull’importanza della diagnosi precoce e sui benefici dello screening. Le ostetriche spiegheranno, altresì, come funziona lo screening e come prenotare un esame; segnaleranno, inoltre, gli ambulatori di riferimento e diffonderanno materiale informativo. Dalle 9 alle 12 è prevista, telefonando allo 0371 374537, una consulenza telefonica per il contrasto al fumo.

Attività programmate e risorse disponibili

Il giorno successivo, mercoledì 5, nella hall dell’ospedale Maggiore, dalle 9 alle 12, operatrici del “Coordinamento per la promozione della salute” dell’Asst saranno a disposizione dei cittadini interessati ad avere informazioni sugli screening oncologici e sui corretti stili di vita.

È inoltre prevista una seduta straordinaria di screening mammografico, a Lodi, presso la Breast Unit dell’Ospedale (quarto piano), dalle 14 alle 19.30. Le donne possono prenotare direttamente il test tramite il sistema Prenota Salute https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/.

Tra lunedì 3 e venerdì 7 poi, è in programma un ampliamento dell’offerta vaccinale dedicata, in modo particolare ai pazienti e utenti oncologici: a Lodi, in via Bassi 3 lunedì (anti-HPV), dalle 13.30 alle 15, martedì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15 e venerdì dalle 8.30 alle 12; a Casalpusterlengo, in via Crema 15, lunedì 3 e giovedì 6, dalle 13.30 alle 15. A Sant’Angelo Lodigiano, nella Casa della Comunità, in Strada Provinciale 19, martedì 4 dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15 e giovedì 6 febbraio, dalle 8.30 alle 12.

Infine, per tutta la settimana, presso i CUP degli ospedali di Lodi, Codogno, Sant’Angelo e Casalpusterlengo, dalle 7 alle 12, verrà distribuito materiale informativo e documentazione per lo screening anti-HCV (Epatite C Cronica).

Statistiche e prognosi sui tumori in Italia

Nel 2024 in Italia le nuove diagnosi di tumori maligni (esclusi i tumori della pelle non melanoma) sono stati circa 390mila, di cui 214mila negli uomini e 175mila tra le donne. Ciò nondimeno i dati dei Registri Tumori italiani non indicano solo un costante aumento del numero di persone che vivono dopo una diagnosi di tumore - circa l’1,5% l’anno nell’ultimo decennio (1,6% nelle donne e 1,3% per gli uomini), ma dimostrano anche che la metà delle persone che si ammalano di tumore nel 2024 è destinata a guarire, avendo la stessa attesa di vita di chi non si è ammalato.